Сборная Бельгии заняла третье место на чемпионате мира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Сборная Бельгии заняла третье место на чемпионате мира

В матче за третье место чемпионата мира сборная Бельгии в Петербурге одержала победу над Англией.

Чемпионат мира-2018

За 3-е место

Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)

Бельгия – Англия 2:0

Голы: Менье, 6, Азар, 84

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Мунье, Тилеманс, Витсель, Шадли, (Вермален, 40), Де Брёйне, Азар, Лукаку, (Мертенс, 63).

Англия: Пикфорд, Роуз, (Лингард, 46), Джонс, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, (Алли, 87), Стерлинг, (Рэшфорд, 47), Кейн.

Предупреждения: Стоунс, 56, Магир, 83, Витсель, 90+3
Теги: Сборная Бельгии Сборная Англии
Сегодня, 18:53
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№31 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Аксель, с бронзой! blush
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№30 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:18) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Red fox
Цитата: pivo69
Вроде у меня в акаунте написано,где я живу.

Долгих лет, гер pivo69! Чтоб до пенсии жило.
Цитата: pivo69
Более того россиянам кажется,что бензин у них
дорогой,хотя на самом деле,наверное самый
дешёвый в Европе.

Да, гер pivo69, уважаемым россиянам не только это кажется.


Что то ещё?Давайте обсудим...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№29 Написал: Red fox (Сегодня, 20:10) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: pivo69
Вроде у меня в акаунте написано,где я живу.

Долгих лет, гер pivo69! Чтоб до пенсии жило.
Цитата: pivo69
Более того россиянам кажется,что бензин у них
дорогой,хотя на самом деле,наверное самый
дешёвый в Европе.

Да, гер pivo69, уважаемым россиянам не только это кажется.
Регистрация: 25.05.2008 [жалоба]
№28 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Red fox
Цитата: pivo69
Здесь Вы очень сильно ошибаетесь,я могу выйти на
пенсию в 60 лет,но пенсия в этом случае будет намного
меньше,и мне чтобы компенсировать разницу
понадобится прожить ещё примерно лет 40.

Ничего не понимаю.
Видимо, Вы в пенсионном фонде работаете. Или не в России живете.


Вроде у меня в акаунте написано,где я живу.

Цитата: Bierbauch
Цитата: pivo69
Честно скажу:мне смешно слушать российские стенания по-поводу пенсии в 65 лет.Я выйду на пенсию в 2029 году в возрасте 67 лет,и у меня нет никакого негатива по этому поводу.

Согласен, земеля! Еще рыдания про повышение на рубль цены на бензин "убивают" У нас она в течении дня на 10% меняется туда-сюда.


Более того россиянам кажется,что бензин у них
дорогой,хотя на самом деле,наверное самый
дешёвый в Европе.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№27 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:56) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Новичок впрок не пошел
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№26 Написал: Red fox (Сегодня, 19:53) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: pivo69
Здесь Вы очень сильно ошибаетесь,я могу выйти на
пенсию в 60 лет,но пенсия в этом случае будет намного
меньше,и мне чтобы компенсировать разницу
понадобится прожить ещё примерно лет 40.

Ничего не понимаю.
Видимо, Вы в пенсионном фонде работаете. Или не в России живете.
Регистрация: 25.05.2008 [жалоба]
№25 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:53) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Сибирячок
Цитата: pivo69
Цитата: Hank Moody
Цитата: pivo69
Бельгийцев с абсолютно заслуженной победой!
Наверное всё-таки финал ЧМ 2018 игрался
здесь же 4 дня назад...

так же считаю,только без наверное.Но если выиграют Хорваты,тоже не расстроюсь,главное Россию вовремя остановили,а то если бы выиграла ЧМ нам бы пенсионный возраст до 99 лет подняли бы на такой волне эйфории


Честно скажу:мне смешно слушать российские
стенания по-поводу пенсии в 65 лет.Я выйду на
пенсию в 2029 году в возрасте 67 лет,и у меня
нет никакого негатива по этому поводу.

Когда тебе будет 65, ты будешь старым немощным калекой, тогда задумаешься - стенать тебе или в ладоши хлопать. А пока танцуй и пой.


Вы совсем смешной,я не пью запоем,не курю,
с какого перепугу сбудутся Ваши предсказания?
У меня перед глазами опыт моих коллег,некоторые
из которых проработали до 70 лет,и оставались
до последних дней перед пенсией активными,и
оптимистичными по жизни.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№24 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 19:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: pivo69
Честно скажу:мне смешно слушать российские стенания по-поводу пенсии в 65 лет.Я выйду на пенсию в 2029 году в возрасте 67 лет,и у меня нет никакого негатива по этому поводу.

Согласен, земеля! Еще рыдания про повышение на рубль цены на бензин "убивают" У нас она в течении дня на 10% меняется туда-сюда.


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№23 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:47) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Red fox
Цитата: nofrills
но чем выше уровень игры в апл тем ниже уровень игры сборной англии.

Одно время так было с Испанией. Потом всё-таки.
Надеюсь, Наглия так и останется в жопе.

Цитата: pivo69
Честно скажу:мне смешно слушать российские
стенания по-поводу пенсии в 65 лет.Я выйду на
пенсию в 2029 году в возрасте 67 лет,и у меня
нет никакого негатива по этому поводу.

Да и пенсия моя измерятся в Евро.
А если б ты вышел на пенсию в 60 лет, то к 67 лет получил бы денег в качестве пенсии примерно 14*12*7= 1176 тыс рублей.


Здесь Вы очень сильно ошибаетесь,я могу выйти на
пенсию в 60 лет,но пенсия в этом случае будет намного
меньше,и мне чтобы компенсировать разницу
понадобится прожить ещё примерно лет 40.
Как Вы понимаете я не могу расчитывать на то,что
проживу лет 110...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№22 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:39) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pivo69
Цитата: Hank Moody
Цитата: pivo69
Бельгийцев с абсолютно заслуженной победой!
Наверное всё-таки финал ЧМ 2018 игрался
здесь же 4 дня назад...

так же считаю,только без наверное.Но если выиграют Хорваты,тоже не расстроюсь,главное Россию вовремя остановили,а то если бы выиграла ЧМ нам бы пенсионный возраст до 99 лет подняли бы на такой волне эйфории


Честно скажу:мне смешно слушать российские
стенания по-поводу пенсии в 65 лет.Я выйду на
пенсию в 2029 году в возрасте 67 лет,и у меня
нет никакого негатива по этому поводу.

Когда тебе будет 65, ты будешь старым немощным калекой, тогда задумаешься - стенать тебе или в ладоши хлопать. А пока танцуй и пой.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№21 Написал: Red fox (Сегодня, 19:38) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: nofrills
но чем выше уровень игры в апл тем ниже уровень игры сборной англии.

Одно время так было с Испанией. Потом всё-таки.
Надеюсь, Наглия так и останется в жопе.

Цитата: pivo69
Честно скажу:мне смешно слушать российские
стенания по-поводу пенсии в 65 лет.Я выйду на
пенсию в 2029 году в возрасте 67 лет,и у меня
нет никакого негатива по этому поводу.


А если б ты вышел на пенсию в 60 лет, то к 67 лет получил бы денег в качестве пенсии примерно 14*12*7= 1176 тыс рублей.
Регистрация: 25.05.2008 [жалоба]
№20 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:33) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Hank Moody
Цитата: pivo69
Бельгийцев с абсолютно заслуженной победой!
Наверное всё-таки финал ЧМ 2018 игрался
здесь же 4 дня назад...

так же считаю,только без наверное.Но если выиграют Хорваты,тоже не расстроюсь,главное Россию вовремя остановили,а то если бы выиграла ЧМ нам бы пенсионный возраст до 99 лет подняли бы на такой волне эйфории


Честно скажу:мне смешно слушать российские
стенания по-поводу пенсии в 65 лет.Я выйду на
пенсию в 2029 году в возрасте 67 лет,и у меня
нет никакого негатива по этому поводу.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№19 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 19:31) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: nofrills
думаю гавносборная англии еще лет на 20 увянет. чтобы там не трындили наши умники комментаторы но чем выше уровень игры в апл тем ниже уровень игры сборной англии.

ну да. Фактически сегодня сборная игроков АПЛ вынесла английских паспортистов laughingЗато Кейн золотую бутсу получит smile
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№18 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 19:26) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: pivo69
Бельгийцев с абсолютно заслуженной победой!
Наверное всё-таки финал ЧМ 2018 игрался
здесь же 4 дня назад...

так же считаю,только без наверное.Но если выиграют Хорваты,тоже не расстроюсь,главное Россию вовремя остановили,а то если бы выиграла ЧМ нам бы пенсионный возраст до 99 лет подняли бы на такой волне эйфории


--------------------
Какая боль
Какая боль
Ливерпуль-Спартак
7-0
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
№17 Написал: avnik море (Сегодня, 19:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Особенно классно было как красиво забивал Азар после великолепного паса англичанина... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№16 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:21) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Замечательно
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№15 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 19:20) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
думаю гавносборная англии еще лет на 20 увянет. чтобы там не трындили наши умники комментаторы но чем выше уровень игры в апл тем ниже уровень игры сборной англии.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№14 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:18) #
  • +1
  •  (3)
online

Хорошая игра. Красивые голы. Полный стадион. Силкин дурак.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№13 Написал: Red fox (Сегодня, 19:15) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: patred
Лучшие играют завтра.

Да!
И не фиг тут плакать, как Рейнгольд, про слабый финал.
Регистрация: 25.05.2008 [жалоба]
№12 Написал: скальп (Сегодня, 19:14) #
  • 0
  •  (0)

Молодцы!
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№11 Написал: patred москва (Сегодня, 19:09) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pivo69
Наверное всё-таки финал ЧМ 2018 игрался
здесь же 4 дня назад...

Финал завтра...

Цитата: Кузбасс
Поздравляю,по игре лучшая команда ЧМ,жаль что французам удалось их засушить.

Лучшие играют завтра.


--------------------
Вся жизнь в армии
Регистрация: 23.09.2007 [жалоба]
№10 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:06) #
  • +6
  •  (6)

Бельгийцев с абсолютно заслуженной победой!
Наверное всё-таки финал ЧМ 2018 игрался
здесь же 4 дня назад...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№9 Написал: Critique (Сегодня, 19:05) #
  • -2
  •  (6)

Наш Дзю сто очков вперед их Каке даст
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 19:04) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Игра понравилась.Бельгийцы порадовали.Эх, не срослось с финалом...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:02) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
по делу


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:58) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Боже, Спартак храни
Цитата: Сибирячок
На 2 последних матча бензина не хватило.

Нехрен бензин пить было. Причем всей страной

Ну не "Новичок" же всё время нюхать...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Боже, Спартак храни (Сегодня, 18:56) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Сибирячок
На 2 последних матча бензина не хватило.

Нехрен бензин пить было. Причем всей страной


--------------------
Ну что, сынок, помогли тебе твои игры Рукожопа на линии?
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 18:56) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё по делу,но могли и в финале быть..


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№3 Написал: лад USSR (Сегодня, 18:55) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Компани, Витсель, Де Брёйне и Азар мощно сыграли. Победа за бельгийцами по делу.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:55) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Система подготовки сборной Англии по методу спецназа привела к упадку сил. На 2 последних матча бензина не хватило.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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