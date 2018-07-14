Центр Москвы перекрыт 14 и 15 июля из-за ЧМ-2018

Движение в центре Москвы перекрыто из-за мероприятий в честь закрытия чемпионата мира-2018.Движение ограничено 14 и 15 июля по улице Ильинка от Красной площади до Старой площади. Уточняется, что на указанном участке будет действовать полное перекрытие.ЧМ-2018 завершится в воскресенье, 15 июля, финалом между сборными Франции и Хорватии. Встреча пройдет на московском стадионе Лужники, начало - 18.00 по московскому времени.