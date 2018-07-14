Сергей Собянин предложил установить памятный знак на Никольской улице в честь ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением установить памятный знак на Никольской улице, которая стала неофициальной фан-зоной во время чемпионата мира—2018."Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся", — написал Собянин в твиттере.