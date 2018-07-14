Харри Кейн: мы с парнями сделали все, что могли

Нападающий сборной Англии Харри Кейн подвел итоги матча с Бельгией в матче за 3-е место чемпионата мира."Мы с парнями отдали все силы, сделали все, что могли. Очевидно, что Бельгия - хорошая команда. Я не могу винить кого либо из нашей команды. Мы сделали все, что могли. Мы хотели закончить турнир лучше. Мы расстроены тем, что проиграли сегодня. Тем не менее, поражение показывает, что нам есть чему учиться и что не надо опускать голову", - цитирует Кейна ВВС.