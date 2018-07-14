Неймар обратился к Мбаппе и Ракитичу перед финалом ЧМ-2018

Нападающий сборной Бразилии Неймар обратился к форварду команды Франции Килиану Мбаппе и полузащитнику Хорватии Ивану Ракитичу в преддверии финала чемпионата мира 2018 года."Мои друзья Мбаппе и Ракитич! Мы знаем, как тяжело было вам попасть сюда, теперь наслаждайтесь и получайте удовольствие, это того стоило. Я очень рад за вас двоих и очень рад видеть реакцию болельщиков из ваших стран, Франции и Хорватии.Не отрицаю, что хотел бы быть с одним из вас на поле, но на этом чемпионате мира не получилось. Я очень горжусь тем, что вы как друзья, и мир футбола должен гордиться этим грандиозным финалом. Удачи", — написал Неймар в инстаграме.