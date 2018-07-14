Тома Менье: победа на чемпионате мира не была нашей навязчивой целью

Нападающий сборной Бельгии прокомментировал победу над Англией."Игра была сложная, но мы очень гордимся своей командой. Поездка в Россию прошла отлично. Мы рады, что оказались здесь. Мы рады, что победили Бразилию. Это была самая большая наша победа наверно. Мы чувствуем поддержку болельщиков и всех, кто желает нам добра. В нашей победе есть их вклад.После забитого мяча я был счастлив, но скорее спокоен. Я продожал сохранять спокойствие. Победа на чемпионате Мира не была нашей навязчивой целью. Мы рады и тому, что заняли третье место. Это нормальный результат. Мы провели хорошую игру и выполнили все указания тренера", - сказал Менье.