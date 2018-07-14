Тибо Куртуа: мы выступили намного лучше, чем четыре года назад

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа подвёл итоги выступления своей команды на ЧМ-2018- Мы полностью выложились. Постарались сыграть лучше, чем в полуфинале. Является ли это самым большим успехом бельгийского футбола? Да, наверное, мы выиграли медали. Это очень важно для нас. Думаю, что мы выступили намного лучше, чем четыре года назад.Думаю, что через четыре года у нас будут шансы. Нужно, чтобы появлялись новые, более молодые игроки тоже. Нам нужно продолжать работать над собой. Мы сделали большой шаг по сравнению с прошлым чемпионатом мира. Думаю, что мы всегда прогрессировали и сыграли намного лучше.Что касается «Челси», то мне нужно понять, что происходит в команде. Мне ещё предстоит принять правильное решение о своём будущем. Пока не хотелось бы говорить обо всех слухах. Мне надо встретиться с моим агентом и всё обсудить. Но я счастлив в «Челси», меня там всё устраивает. Тем не менее, надо принять решение о будущем. Пока я не могу ничего сказать об этом.