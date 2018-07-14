Лионель Месси советовал тренеру сборной Аргентины не выпускать определенных игроков

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси советовал главному тренеру национальной команды не использовать нескольких игроков в матчах чемпионата мира 2018 года.По информации Clarin, форвард в беседе со специалистом выразил сомнения, что защитник итальянской "Ромы" Федерико Фасио и полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Джовани Ло Чельсо могут помочь национальной команде на мировом первенстве.На чемпионате мира в России Ло Чельсо не выходил на поле, а Фасио сыграл один тайм в матче 1/8 финала турнира против Франции (3:4).[Ссылка]Главные новости - Газета.Ruhttp://gazeta.ru