Эден Азар: возможно, настало время открыть для себя что-то новое

Капитан сборной Бельгии Эден Азар после матча за третье место поделился своими ощущениями от завоевания бронзовых медалей.- Я просто счастлив. Мы добились невероятного успеха. Семь недель работы дали плоды. Да, мы выиграли «маленький» финал. Очень хотелось сыграть в «большом», конечно. Но это все равно невероятное достижение. У Бельгии потрясающая команда. В будущем нас ждут еще успехи.- Ну, вы знаете мой ответ… Наверное, я заслужил это звание. Но как и другие футболисты, здорово выступившие на ЧМ. Главное, что наша команда выступает на высоком уровне. В целом, я не играю ради индивидуальных наград. Но не против ее получить.- Это зависит от моих детей! Если они захотят смотреть футбол — посмотрим! Захотят мультики — будут мультики. Но если серьезно — то я фанат футбола. И хочу увидеть финал ЧМ.- После 6 прекрасных лет в «Челси», возможно, настало время открыть для себя что-то новое. После этого чемпионата мира – точно. Я могу только решать, хочу ли уйти или остаться в «Челси». Но клуб будет принимать итоговое решение по поводу того, захотят ли они меня отпустить.- Вы знаете, где я предпочел бы оказаться.