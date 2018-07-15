В московском метро покажут прямую трансляцию финала ЧМ-2018

Финальный матч чемпионата мира 2018 года будет транслироваться в Московском метрополитене."В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии.Чтобы наши пассажиры, находясь в пути, могли стать свидетелями финальной игры за первое место в рамках чемпионата мира по футболу, мы организуем трансляцию в поездах метро, оснащенных экранами", — сказал замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.