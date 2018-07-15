"Почему мундиаль в гомофобной стране?". В Санкт-Петербурге снова испортили граффити с Черчесовым

Новое граффити с Черчесовым снова осквернено.



Это уже второй портрет испорченный вандалами. pic.twitter.com/obCYXTlwuj — Телеканал 360° (@360tv) July 15, 2018

В Санкт-Петербурге вновь испортили граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.Неизвестный сделал поверх изображения специалиста надпись "Почему мундиаль в гомофобной стране?"Слова, выведенные красной краской, подписаны "xЕВАx". Отмечается, что такой ник использует известный петербургский транссексуал, однако точно не известно, имеет ли он отношение к акту вандализма.