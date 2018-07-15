Россия передала Катару эстафету проведения чемпионата мира

В Кремле состоялась церемония передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу.В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино.Путин в качестве эстафетной палочки передал эмиру Катара футбольный мяч, которым сегодня сборные Франции и Хорватии сыграют в финале мундиаля 2018 года. В Катаре чемпионат мира пройдёт в 2022 году.