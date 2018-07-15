Дарио Срна пожелал сборной Хорватии удачи в финале ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна обратился к команде перед финалом ЧМ-2018 со сборной Франции."Я рад, что был и остаюсь частью этой семьи, и я горжусь тем, что ваши имена будут навсегда вписаны в историю золотыми буквами, чтобы наш народ и наш родина гордились вами! Спасибо за эти незабываемые дни. Мы будем помнить их до конца жизни. Вы сделали Хорватию самой счастливой страной в мире! Такого не мог сделать никто. Удачи сегодня! И спасибо за все от имени всех игроков сборной! Мы все с вами сердцем и душой, все мы снова вместе, как один. Смело идите своим путем к нашей общей мечте! Поверьте, что вы победители в наших сердцах! Лучшие из лучших!", - написал Срна.