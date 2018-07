Дарио Срна пожелал сборной Хорватии удачи в финале ЧМ-2018

Sretan sam ?to sam bio i ostao dio ove obitelji i ponosan ?to ?e va?a imena zauvijek ostati ispisana zlatnim slovima na ponos svome narodu i svojoj Domovini! Hvala vam za ove nezaboravne dane, pamtit ?emo ih dok smo ?ivi, proslavili ste Hrvatsku kao nitko nikad prije i u?inili ste sve nas najsretnijim ljudima na svijetu! Sretno danas! I hvala na svemu u ime svih Vatrenih! Uz vas smo svim svojim srcem i du?om, ponovo svi kao jedan. Nastavite slijediti hrabro svoj put i nase zajednicke snove! Vjerujte da ste u na?im srcima odavno najve?i i jedini pobjednici! Najbolji od najboljih! Jednom Vatreni - uvijek Vatreni!???????

