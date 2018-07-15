Теннисист смешно спародировал Неймара на Уимблдоне (видео)

Шведский теннисист-ветеран Йонас Бйоркман здорово повеселил публику во время матча на Уимблдоне.По ходу игры парного разряда ветеранского турнира Уимблдона партнер Бйоркмана попал ему мячом в спину. Немного подумав, 46-летний швед принялся активно симулировать страшную травму.Чтобы поднять его на ноги, сопернику Бйоркмана даже пришлось сделать ему искусственное дыхание и массаж сердца, до слез рассмешив зрителей.Напомним, форвард сборной Бразилии Неймар стал объектом насмешек после того, как неоднократно симулировал травмы на чемпионате мира.