Теннисист смешно спародировал Неймара на Уимблдоне (видео)

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|15.07
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Теннисист смешно спародировал Неймара на Уимблдоне (видео)
Шведский теннисист-ветеран Йонас Бйоркман здорово повеселил публику во время матча на Уимблдоне.
По ходу игры парного разряда ветеранского турнира Уимблдона партнер Бйоркмана попал ему мячом в спину. Немного подумав, 46-летний швед принялся активно симулировать страшную травму.
Чтобы поднять его на ноги, сопернику Бйоркмана даже пришлось сделать ему искусственное дыхание и массаж сердца, до слез рассмешив зрителей.
Напомним, форвард сборной Бразилии Неймар стал объектом насмешек после того, как неоднократно симулировал травмы на чемпионате мира.
По ходу игры парного разряда ветеранского турнира Уимблдона партнер Бйоркмана попал ему мячом в спину. Немного подумав, 46-летний швед принялся активно симулировать страшную травму.
Чтобы поднять его на ноги, сопернику Бйоркмана даже пришлось сделать ему искусственное дыхание и массаж сердца, до слез рассмешив зрителей.
Напомним, форвард сборной Бразилии Неймар стал объектом насмешек после того, как неоднократно симулировал травмы на чемпионате мира.
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