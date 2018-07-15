Хабиб Нурмагомедов будет болеть за Погба и сборную Франции

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сообщил, что в финале ЧМ-2018 будет болеть за сборную Франции и лично за Поля Погба. Французы в финальном поединке сыграют со сборной Хорватии."Вперед, Поль Погба. Сегодня я выбираю Францию", - написал Нурмагомедов в инстаграме.