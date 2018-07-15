Владимир Путин перед финалом ЧМ-2018 подарил букет цветов супруге Макрона

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.Он приехал в Россию на финальный матч чемпионата мира со своей супругой. Путин подарил ей цветы и предложил во время переговоров лидеров двух стран осмотреть Кремль. Она с удовольствием согласилась."Прежде всего хочу поздравить вас со вчерашним праздником - взятием Бастилии – и, конечно, с выходом вашей сборной в финал чемпионата мира", - сказал Путин.Он выразил уверенность, что игра будет напряженной, красивой и порадует миллионы болельщиков.