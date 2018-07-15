Огнен Вукоевич пришёл на финал ЧМ-2018 в майке сборной Хорватии

Ребята прислали. На матче Вукоевич с пивком. По билету пришёл?) pic.twitter.com/17akBq0h33 — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) July 15, 2018

Бывший футболист и скаут сборной Хорватии Огнен Вукоевич в качестве болельщика прибыл в "Лужники" на финал чемпионата мира.Вукоевич был выведен из состава делегации после скандального видео с участием защитника сборной Домагоя Виды, на котором футболисты после победы над Россией в четвертьфинале ЧМ кричат "Слава Украине!"