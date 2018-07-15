На финале чемпионата мира присутствуют 78 011 зрителей

В финальном матче чемпионата мира–2018 встречаются сборные Франции и Хорватии. Игра в эти минуты проходит на стадионе "Лужники" в Москве.На игре присутствуют 78 011 зрителей.