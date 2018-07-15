Сергей Хусаинов: не поставил бы такой пенальти в ворота Хорватии в матче с Францией

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Сергей Хусаинов: не поставил бы такой пенальти в ворота Хорватии в матче с Францией

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал решение главного арбитра финального матча ЧМ-2018 Франция – Хорватия Нестора Питаны назначить пенальти в ворота хорватов.

"Игрок выпрыгнул за спиной, рука опускалась. Мяч попадает в руку, а не игра рукой. Питана хорошо судит на этом турнире, даже он не сразу зафиксировал этот момент. Несколько раз смотрел видео по просьбе трудящихся. Как принять такое решение? Где-то он пошёл на поводу. Но те судьи, которые сидят в комнате VAR, только фиксируют эпизоды. Но они не понимают духа игры. Перишич не пытался играть рукой. Это не пенальти за игру рукой Пике в матче с нашей сборной. Этим решением Питана опустил уровень жёсткости. Если ещё будет подобный эпизод, он должен будет как минимум посмотреть видео. Я бы не поставил такой пенальти. Это пограничная ситуация", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
Теги: Хусаинов Сборная Франции Сборная Хорватии
Сегодня, 20:02
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17
(4)
№17 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
клоун пеналь 100%


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№16 Написал: tantara002 (Сегодня, 20:59) #
  • -3
  •  (5)
online

Главное ты ставил нужные в ворота ишак клуба !! Мы это помним , Сережа ! Мы помним как ты опускал цска на радость красно - белой торсиде


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№15 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:57) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Пенальти 100%, чего ты лепишь-то.


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Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№14 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 20:57) #
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А кто назначает, какие матчи надо судить по правилам игры в футбол, а какие по духу футбола?
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№13 Написал: Egorysche (Сегодня, 20:36) #
  • +3
  •  (5)

именно поэтому ты и бывший арбитр фифа... уже не раз показываешь свою некомпетентность
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№12 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:36) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот поэтому ты и не судил финал ЧМ.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:32) #
  • +3
  •  (3)
online

Игрок не виноват, но он виноват . Закон суров , но он закон.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: XERX - (Сегодня, 20:21) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А я бы поставил,хоть и болел за хорватов!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№9 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 20:14) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Sovet Union
Вот из-за таких горе-судей футбол и превратился в цирк! Как же хорошо что появился VAR и надеюсь что его введут везде, в том числе и в нашем чемпионате, чтобы такие горе-судьи не решали бы моменты в свою пользу!!!

А не то что арбитр оказался заложником VAR, и именно это стало причиной цирка? Льорис, впрочем, тоже клоун.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:13) #
  • +5
  •  (7)

Поэтому там и не было тебя. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№7 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 20:12) #
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
В финале конечно ставить такой пенальти нельзя.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:12) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Тебя на финал ЧМ и не поставили бы
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 20:11) #
  • -1
  •  (5)
online

Самое неприятное, что формально арбитр оказался обязан поставить пенальти именно из-за просмотра, хотя по духу игры лучше бы его было не ставить, поскольку мяч без игры рукой Перишича благополучно попадал в голову Виде, который, конечно, мог бы повторить подвиг товарища и забить его в свои ворота, но, вероятнее, все же, отправил бы его на угловой. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:10) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Иди в трещину
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 20:10) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, система подосрала...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Sovet Union Балашиха (Сегодня, 20:09) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Динамо» М
Вот из-за таких горе-судей футбол и превратился в цирк! Как же хорошо что появился VAR и надеюсь что его введут везде, в том числе и в нашем чемпионате, чтобы такие горе-судьи не решали бы моменты в свою пользу!!! Если что , то это про Хусаинова.


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Здесь могут низко поступить - унизить нас они не могут!
Регистрация: 9.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:03) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Слава богу, что ты уже просто старый пердун.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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