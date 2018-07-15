Марио Фернандес - в символической сборной ЧМ-2018

Защитник сборной России Марио Фернандес попал в символическую сборную чемпионата мира 2018 года по версии WhoScored как лучший игрок правого фланга обороны по средней оценке.Символическая сборная чемпионата мира — 2018: Каспер Шмейхель (Дания), Марио Фернандес (Россия), Йерри Мина (Колумбия), Андреас Гранквист (Швеция), Марсело (Бразилия), Киран Триппьер (Англия), Кевин Де Брёйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Неймар (Бразилия), Эден Азар (Бельгия), Гарри Кейн (Англия).