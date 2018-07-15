Конор Макгрегор посетил финал ЧМ-2018 и сфотографировался с Путиным

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор посетил финальный матч чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии.Знаменитый ирландец опубликовал совместное фото с президентом РФ Владимиром Путиным.Стоит отметить, что на финале ЧМ-2018 присутствовал и чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.