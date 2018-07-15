Дидье Дешам: никогда не видел такого чемпионата мира, как этот

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Дидье Дешам: никогда не видел такого чемпионата мира, как этот
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выступил на пресс-конференции после того, как его команда выиграла чемпионат мира-2018, обыграв в финале команду Хорватии (4:2).
- Многие чемпионы прошлого влияли на футбол по-разному. Какой вы хотите оставить в памяти свою команду?
- Сложно ответить на этот вопрос. Франция - чемпион мира. Значит, мы что-то сделали лучше, чем другие. Если хотите, у меня была очень молодая команда. 14 человек не играли на чемпионатах мира, но показали замечательное качество игры. Испытываю огромную гордость. Команда проявила замечательный дух на турнире и продолжала бороться до конца. Мне не о чем жалеть. У нас были недостатки, но высокое качество игры, и хорошее состояние - как ментальное, так и физическое - стало решающим. Некоторым командам более высокого уровня этого не хватило. Сегодня в первом тайме немногое было сделано, к сожалению, и тем не менее мы повели - 2:1. Вы задаете вопрос, хороший ли мы чемпион? Мы - чемпион мира. На следующие четыре года. И вот это следует запомнить.
- Что для вас значит эта победа?
- О себе много говорить не хочу, но вы заставили. Моя история - это приключение командное. Большой привилегией было выиграть это как игроку, тем более это было во Франции. Сегодня - это тоже здорово. Важно для молодежи сегодня. У меня сыну 22 года. Поколению, которому сейчас 10-15 лет, очень важно это ощутить. То, что сделано сегодня, скажется на будущем. Парни еще не отдают себе отчет, что они чемпионы мира. 23 игрока связаны друг с другом неразрывно, и после сегодняшнего вечера они не будут такими, как раньше. Это изменит их жизнь. Они будут выигрывать другие титулы, но чемпион мира для профессионального футболиста - большего не бывает.
- После Загалло и Беккенбауэра вы третий человек, который выиграл как игрок и как тренер.
- До прекрасные игроки, прекрасные тренеры. Да, для меня это огромное удовольствие и честь. Испытываю личную гордость, но искренне говорю - это на втором плане. Гораздо больше рад видеть счастье на лицах моих игроков. Кильяну Мбаппе - 19 лет, и я ему желаю всех лучших успехов в футболе. Тогда у нас были Тьерри Анри и Давид Трезеге. Больше всего испытываю радость за то, что вижу ребят такими.
- Вы обращались ли за помощью к психологам, чтобы создать настолько сплоченную сборную?
- Психологи везде есть, конечно. Мы стараемся сами направлять игроков в нужное русло, чтобы они были частью коллектива. Самое главное - это выбор из 23 игроков. У меня еще в штабе есть 20 человек, я один не смогу со всеми пообщаться. Иногда я бываю жестким очень.
- Это был странный турнир. Мы видели, как крупные футбольные державы вылетели рано. Что ваша команда сделала по-другому по сравнению с ними?
- Не люблю говорить об удаче. Никогда не видел такого чемпионата мира, как этот. Действительно, все бумаги, которые были на бумаге маленькими, приехали сюда суперподготовленными. И это нанесло удар по крупным футбольным державам. Еще одна особенность - то, что команды, обладавшие более высокой техникой и больше владели мячом, были наказаны быстрыми атаками. Если вы умеете хорошо защищаться, то должны быть уверены, что в каждом матче у вас будет 2-3 шанса забить на контратаке. Были хорошие голы, замечательные сюжеты, но было очень сложно с точки зрения интенсивности. Не было никакой разницы между маленькими и большими командами. Наверное, мы что-то лучше сделали. После матча с Данией нам говорили, что мы плохо сыграли, но мы вышли из группы. Нужно было постоянно прибавлять по ходу турнира.
- Как наращивали психологический настрой?
- У нас был сложный матч против Перу, который был очень важен для нас. Было важно хорошо сыграть. Мы обеспечили первое место, после чего начался другой чемпионат, где игры на выбывание. Матч против Аргентины много чего изменил. Мы стали увереннее. Было немало забито голов. Сегодня Хорватии тоже четыре забили.
- Какие воспоминания остались от России?
- Прекрасные! Все было организовано здорово! Но все прошло очень быстро. Россия сделала все для того, чтобы все прошло на уровне. Прекрасные стадионы, атмосфера, безопасность… Прекрасный фестиваль футбола.
- Многие чемпионы прошлого влияли на футбол по-разному. Какой вы хотите оставить в памяти свою команду?
- Сложно ответить на этот вопрос. Франция - чемпион мира. Значит, мы что-то сделали лучше, чем другие. Если хотите, у меня была очень молодая команда. 14 человек не играли на чемпионатах мира, но показали замечательное качество игры. Испытываю огромную гордость. Команда проявила замечательный дух на турнире и продолжала бороться до конца. Мне не о чем жалеть. У нас были недостатки, но высокое качество игры, и хорошее состояние - как ментальное, так и физическое - стало решающим. Некоторым командам более высокого уровня этого не хватило. Сегодня в первом тайме немногое было сделано, к сожалению, и тем не менее мы повели - 2:1. Вы задаете вопрос, хороший ли мы чемпион? Мы - чемпион мира. На следующие четыре года. И вот это следует запомнить.
- Что для вас значит эта победа?
- О себе много говорить не хочу, но вы заставили. Моя история - это приключение командное. Большой привилегией было выиграть это как игроку, тем более это было во Франции. Сегодня - это тоже здорово. Важно для молодежи сегодня. У меня сыну 22 года. Поколению, которому сейчас 10-15 лет, очень важно это ощутить. То, что сделано сегодня, скажется на будущем. Парни еще не отдают себе отчет, что они чемпионы мира. 23 игрока связаны друг с другом неразрывно, и после сегодняшнего вечера они не будут такими, как раньше. Это изменит их жизнь. Они будут выигрывать другие титулы, но чемпион мира для профессионального футболиста - большего не бывает.
- После Загалло и Беккенбауэра вы третий человек, который выиграл как игрок и как тренер.
- До прекрасные игроки, прекрасные тренеры. Да, для меня это огромное удовольствие и честь. Испытываю личную гордость, но искренне говорю - это на втором плане. Гораздо больше рад видеть счастье на лицах моих игроков. Кильяну Мбаппе - 19 лет, и я ему желаю всех лучших успехов в футболе. Тогда у нас были Тьерри Анри и Давид Трезеге. Больше всего испытываю радость за то, что вижу ребят такими.
- Вы обращались ли за помощью к психологам, чтобы создать настолько сплоченную сборную?
- Психологи везде есть, конечно. Мы стараемся сами направлять игроков в нужное русло, чтобы они были частью коллектива. Самое главное - это выбор из 23 игроков. У меня еще в штабе есть 20 человек, я один не смогу со всеми пообщаться. Иногда я бываю жестким очень.
- Это был странный турнир. Мы видели, как крупные футбольные державы вылетели рано. Что ваша команда сделала по-другому по сравнению с ними?
- Не люблю говорить об удаче. Никогда не видел такого чемпионата мира, как этот. Действительно, все бумаги, которые были на бумаге маленькими, приехали сюда суперподготовленными. И это нанесло удар по крупным футбольным державам. Еще одна особенность - то, что команды, обладавшие более высокой техникой и больше владели мячом, были наказаны быстрыми атаками. Если вы умеете хорошо защищаться, то должны быть уверены, что в каждом матче у вас будет 2-3 шанса забить на контратаке. Были хорошие голы, замечательные сюжеты, но было очень сложно с точки зрения интенсивности. Не было никакой разницы между маленькими и большими командами. Наверное, мы что-то лучше сделали. После матча с Данией нам говорили, что мы плохо сыграли, но мы вышли из группы. Нужно было постоянно прибавлять по ходу турнира.
- Как наращивали психологический настрой?
- У нас был сложный матч против Перу, который был очень важен для нас. Было важно хорошо сыграть. Мы обеспечили первое место, после чего начался другой чемпионат, где игры на выбывание. Матч против Аргентины много чего изменил. Мы стали увереннее. Было немало забито голов. Сегодня Хорватии тоже четыре забили.
- Какие воспоминания остались от России?
- Прекрасные! Все было организовано здорово! Но все прошло очень быстро. Россия сделала все для того, чтобы все прошло на уровне. Прекрасные стадионы, атмосфера, безопасность… Прекрасный фестиваль футбола.
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