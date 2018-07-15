Дидье Дешам: никогда не видел такого чемпионата мира, как этот

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Дидье Дешам: никогда не видел такого чемпионата мира, как этот

Дидье Дешам: никогда не видел такого чемпионата мира, как этот Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выступил на пресс-конференции после того, как его команда выиграла чемпионат мира-2018, обыграв в финале команду Хорватии (4:2).

- Многие чемпионы прошлого влияли на футбол по-разному. Какой вы хотите оставить в памяти свою команду?

- Сложно ответить на этот вопрос. Франция - чемпион мира. Значит, мы что-то сделали лучше, чем другие. Если хотите, у меня была очень молодая команда. 14 человек не играли на чемпионатах мира, но показали замечательное качество игры. Испытываю огромную гордость. Команда проявила замечательный дух на турнире и продолжала бороться до конца. Мне не о чем жалеть. У нас были недостатки, но высокое качество игры, и хорошее состояние - как ментальное, так и физическое - стало решающим. Некоторым командам более высокого уровня этого не хватило. Сегодня в первом тайме немногое было сделано, к сожалению, и тем не менее мы повели - 2:1. Вы задаете вопрос, хороший ли мы чемпион? Мы - чемпион мира. На следующие четыре года. И вот это следует запомнить.

- Что для вас значит эта победа?

- О себе много говорить не хочу, но вы заставили. Моя история - это приключение командное. Большой привилегией было выиграть это как игроку, тем более это было во Франции. Сегодня - это тоже здорово. Важно для молодежи сегодня. У меня сыну 22 года. Поколению, которому сейчас 10-15 лет, очень важно это ощутить. То, что сделано сегодня, скажется на будущем. Парни еще не отдают себе отчет, что они чемпионы мира. 23 игрока связаны друг с другом неразрывно, и после сегодняшнего вечера они не будут такими, как раньше. Это изменит их жизнь. Они будут выигрывать другие титулы, но чемпион мира для профессионального футболиста - большего не бывает.

- После Загалло и Беккенбауэра вы третий человек, который выиграл как игрок и как тренер.

- До прекрасные игроки, прекрасные тренеры. Да, для меня это огромное удовольствие и честь. Испытываю личную гордость, но искренне говорю - это на втором плане. Гораздо больше рад видеть счастье на лицах моих игроков. Кильяну Мбаппе - 19 лет, и я ему желаю всех лучших успехов в футболе. Тогда у нас были Тьерри Анри и Давид Трезеге. Больше всего испытываю радость за то, что вижу ребят такими.

- Вы обращались ли за помощью к психологам, чтобы создать настолько сплоченную сборную?

- Психологи везде есть, конечно. Мы стараемся сами направлять игроков в нужное русло, чтобы они были частью коллектива. Самое главное - это выбор из 23 игроков. У меня еще в штабе есть 20 человек, я один не смогу со всеми пообщаться. Иногда я бываю жестким очень.

- Это был странный турнир. Мы видели, как крупные футбольные державы вылетели рано. Что ваша команда сделала по-другому по сравнению с ними?

- Не люблю говорить об удаче. Никогда не видел такого чемпионата мира, как этот. Действительно, все бумаги, которые были на бумаге маленькими, приехали сюда суперподготовленными. И это нанесло удар по крупным футбольным державам. Еще одна особенность - то, что команды, обладавшие более высокой техникой и больше владели мячом, были наказаны быстрыми атаками. Если вы умеете хорошо защищаться, то должны быть уверены, что в каждом матче у вас будет 2-3 шанса забить на контратаке. Были хорошие голы, замечательные сюжеты, но было очень сложно с точки зрения интенсивности. Не было никакой разницы между маленькими и большими командами. Наверное, мы что-то лучше сделали. После матча с Данией нам говорили, что мы плохо сыграли, но мы вышли из группы. Нужно было постоянно прибавлять по ходу турнира.

- Как наращивали психологический настрой?

- У нас был сложный матч против Перу, который был очень важен для нас. Было важно хорошо сыграть. Мы обеспечили первое место, после чего начался другой чемпионат, где игры на выбывание. Матч против Аргентины много чего изменил. Мы стали увереннее. Было немало забито голов. Сегодня Хорватии тоже четыре забили.

- Какие воспоминания остались от России?

- Прекрасные! Все было организовано здорово! Но все прошло очень быстро. Россия сделала все для того, чтобы все прошло на уровне. Прекрасные стадионы, атмосфера, безопасность… Прекрасный фестиваль футбола.
Теги: Дешам Сборная Франции Сборная Хорватии
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