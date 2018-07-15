Владимир Путин: думаю, позволим фанатам с Fan ID въезжать в Россию без визы до конца года

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия может разрешить болельщикам, которые получили Fan ID для посещения матчей чемпионата мира—2018, въезжать в страну без визы до конца 2018 года."Думаю, мы сделаем следующее: иностранным болельщикам, у которых есть Fan ID, будет предоставлена возможность многократно въезжать в Россию без визы до конца этого года. Повторюсь, без визы", – цитирует Путина репортёр АР Роб Харрис.