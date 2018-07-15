Президент Франции - игрокам: вы прославили футболку сборной, вы заставили страну гордиться вами

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед игроками французской сборной в раздевалке."Вы прославили футболку сборной, вы заставили страну гордиться вами, вы защищали её цвета. Я говорил вам, ваш тренер говорил вам, 66 миллионов французов смотрели вашу игру. Вы станете примером для многих молодых людей, примером по жизни. Ваша жизнь изменится, но вы будете нести с собой это достижение", - сказал Макрон.