Рамзан Кадыров: Россия прекрасно организовала чемпионат мира

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подвел итоги завершившегося ЧМ-2018."Чемпионат мира по футболу завершился! Сборная Россия выступила достойно. Вопреки прогнозам скептиков показала хорошую игру.Самый главный итог — Россия прекрасно организовала чемпионат, подготовила стадионы и всю инфраструктуру, проявила традиционное гостеприимство. ФИФА и представители национальных команд благодарят Россию.Я искренно поздравляю с этим президента России Владимира Путина и всех, кто внес достойную лепту. Впереди новые матчи, чемпионат России, чемпионат Европы… Мы верим, что наш национальный футбол получит новое развитие!", — написал Кадыров в телеграме.