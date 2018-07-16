Оливье Жиру ни разу не пробил в створ ворот, отыграв 546 минут на ЧМ-2018

Форвард сборной Франции Оливье Жиру ни разу не пробил в створ ворот соперников на ЧМ-2018.Нападающий "Челси" провел 7 матчей на турнире. Он отыграл в общей сложности 546 минут.Жиру набрал 1 очко по системе "гол+пас". Он ассистировал нападающему Килиану Мбаппе в игре со сборной Аргентины (4:3).