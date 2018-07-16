50-летний болельщик сборной Франции погиб, празднуя чемпионство

50-летний болельщик сборной Франции погиб, празднуя победу на ЧМ. Инцидент произошел в городе Анси на юго-востоке страны.Сразу по окончании финала Франция – Хорватия (4:2) болельщик прыгнул от радости в канал и сломал шею – водоток оказался слишком мелким.Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти его