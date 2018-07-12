Леонид Федун: на месте хорватов должны были быть мы

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Леонид Федун: на месте хорватов должны были быть мы

Президент "Спартака" Леонид Федун поделился впечатлениями от финального матча ЧМ-2018, в котором сборная Франции победила команду Хорватии (4:2).

"Это был лучший финал из тех, что я видел в своей жизни, а я видел много финалов, в том числе - чемпионата мира 1998 года. Но этот - самый лучший с точки зрения интриги, качества. Даже с точки зрения ошибок вратаря. Кроме того, мы увидели рождение новой суперзвезды - форварда сборной Франции Мбаппе. И, конечно, есть чувство досады - на месте хорватов должны были быть мы", - цитирует Федуна Спорт-Экспресс
Теги: Федун Сборная России Сборная Франции Сборная Хорватии
Сегодня, 10:21
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12
(3)
№12 Написал: avnik море (Сегодня, 11:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зачем этому клоуну футбольный клуб? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№11 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас начнется Лига Наций и мы увидим истинное лицо сборной.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№10 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:37) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Стратег
Увы, мы пока не дотягиваем до их уровня.

может быть и тянули, но некоторые позиции реально "пустые"
есть Кузяев, есть Зобнин, Головин, Фернандес...в паре с Игнашом хорошо сыграл Кутепов, Черышев неплохо выстрелил...приятно удивил Дзюба...есть кому играть, но теперь левый защитник (вингер) ушел, а Щенников тот же послабее Жиркова (мое мнение), правого фланга полузащиты тоже нет..все относительно


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№9 Написал: andrews74 Ухта (Сегодня, 11:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
По крайней мере, на месте Англии могли быть, если бы не гламурный пижон, сравнивающий себя с великим Майклом Джорданом.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:22) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Увы, мы пока не дотягиваем до их уровня.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№7 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 11:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Леню припекло...
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:09) #
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online

Каждому своё.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
Цитата: Shekel
Леня, не мелочись, на месте французов

загореть не успели)

даже бразилец - и тот белый stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 10:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Леня, не мелочись, на месте французов

загореть не успели)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:31) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Еще один...

Можно повторить вот такое:

12 июля 2018 09:56
Сергей Прядкин: возможно, на месте хорватов должны были быть мы

Так и хочется высказаться в стиле милиционера на подобную фразу Семена Семеновича Горбункова.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№2 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 10:30) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
- На его месте должен был быть я!
- Напьёшься, будешь.
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 10:27) #
  • +1
  •  (3)

Леня, не мелочись, на месте французов
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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