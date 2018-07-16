"Волгоград-арена" серьезно пострадала из-за ливневых дождей

В Волгограде введен режим чрезвычайной ситуации из-за ливневых дождей. В городе за день выпала двухмесячная норма осадков.На "Волгоград-арене" прорвало ливневые трубы, размыло насыпной склон и смыло дорогу к стадиону. Внутренние помещения арены затопило. Сейчас ведется ликвидация последствий.Первый матч первенства ФНЛ на стадионе состоится 22 июля.