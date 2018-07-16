Владимир Путин: я пока недостаточно хорош для футбола, поэтому занимаюсь хоккеем

Президент России Владимир Путин после финала ЧМ-2018 заявил, что не планирует заниматься футболом."Думаю, что каждый из нас когда-то играл в футбол, пинал мячик. Но этого недостаточно. Почему еще так нравится футбол? Во-первых, когда играют красивые команды, делают это на высоком уровне, это всегда смотреть интересно. Но и кроме этого, всем кажется, что каждый из нас может это делать. По мячику ударить вроде бы легко.Но настоящая игра в футбол – это, конечно, особое искусство. Я пока не достаточно хорош для него. Пока хоккеем позанимаюсь, буду осваивать хоккей. Я на коньках уже немножко научился держаться, буду дальше двигаться в этом направлении", – сказал Путин.