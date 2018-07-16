Моуринью: лучшая команда проиграла в финале ЧМ-2018 из-за ошибки в концепции VAR

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал результат финального матча ЧМ-2018 между национальными командами Франции и Хорватии (4:2)."Французы провели впечатляющий турнир, на пути к финалу смотрелись очень здорово. И сегодня они победили. Остаётся только поздравить подопечных Дидье Дешама с этим достижением.Хорваты же выглядели очень расстроенными. Лучшая команда проиграла, и, по моему мнению, это произошло из-за ошибки в концепции использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Там не было пенальти. Судья обязан прибегать к использованию этой системы в крайних случаях. Этот таковым не являлся", — сказал Моуринью.