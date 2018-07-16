Жириновский: французы слабо играли, хотя какие французы - там одна сплошная Африка!

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался по поводу финала ЧМ-2018, в котором Франция обыграла Хорватию (4:2)."Большая часть стадиона была за хорватов. И я тоже, все таки братья-славяне, близкий нам народ.Французы не заслужили. Они играли слабо. Хотя какие французы - там одна сплошная Африка!" – сказал Жириновский.