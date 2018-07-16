Андрей Червиченко: супер турнир, расстроили только эти Pussy Riot в финале - вот ведь идиоты!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Андрей Червиченко: супер турнир, расстроили только эти Pussy Riot в финале - вот ведь идиоты!

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги финального матча чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2).

- Об игре:

На мой взгляд, французы были сильнее всех, особенно в вопросе атакующей линии. Правда, вопрос, можно ли считать французами большую часть команды, которая завоевала трофей... Французами они становились все в основном лет в 14-15. Поэтому можно говорить, что победила сборная мира или сборная дружбы народов.

- Об игре сборной Хорватии:

Они были хороши. По духу, вероятно, были и как сборная России, которая по самоотдаче и боевитому характеру была одна из лучших команд на турнире. Но нашим не хватает мастерства, а у хорватов оно есть, а в совокупности с большим и боевитым характером они и дошли до финала.

- О звании лучшего игрока турнира для Луки Модрича:

Спорный выбор, честно говоря. Конечно, Модрич молодец, он тащил свою сборную, но я не могу назвать его лидером на подобии того, кем является для своей национальной команды Криштиану Роналду, например. Кроме того, Килиан Мбаппе, как мне кажется, гораздо ярче и лучше проявил себя, он вообще выглядел игроком совершенно другого уровня, с совершенно другой планеты. Возможно, он не получил это звание, поскольку люди подумали, мол, в будущем у него будет ещё шанс выиграть столь значимый индивидуальный трофей. Но выбор Модрича я считаю неоднозначным, очень удивился, когда его назвали лучшим.

- О работе арбитра в финальной игре, а также о системе VAR:

Мне судейство понравилось. А система видеоповторов показала, что судьи ошибаются, но делают это не предвзято, а только потому что не успевают за развитием событий на поле. А систему саму нужно обязательно и повсеместно вводить, хотя бы в высших дивизионах топовых первенств. Качество судейства на турнире было одним из лучших, практически все судили нормально, хотя, честно говоря, несколько назначений арбитров, обычно работающих в слабых национальных чемпионатах, я не понял. Не может арбитр из слабого чемпионата судить матч чемпионата мира. Они такое решение могут принять, что никакой VAR не поможет. А в целом, к судейству не должно быть никаких претензий. Хотя я и не понял, в каких случаях у арбитра возникает желание сбегать и посмотреть повтор, а в каких нет. Такие вещи необходимо регламентировать.

- О чемпионате мира-2018:

Мне всё очень понравилось! Признаться, я думал, что наши заклятые друзья могут как-то помешать проведению турнира, но никаких инцидентов, кроме выбежавших на финале идиотов на поле больше не было. Поэтому турнир прошёл великолепно, мне всё очень понравилось!

Rusfootball.info
Теги: Сборная Хорватии Сборная Франции Червиченко
Сегодня, 15:29
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(4)
№6 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 15:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
так его же так в тушинском хлеве откормили

Ага, на трупах дохлых тогда кляч. Кстати, труп дохлой кобылы называется "шваль". Вот и привык опарыш к швали, и шваль к нему тоже тянется.
Кстати, в российской армии, реальной, а не химкинской... Существовали такие "швальные команды". Ну при боевых действиях дохлых кобыл прикапывали, во избежание инфекций... РИ давно нет, а швальная команда одна - все бродит по пустому котловану


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 15:50) #
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Цитата: бородач
Во кабан уже в формат не влезает..

старое фото,10-15 летней давности.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Гастэряну (Сегодня, 15:46) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Кроме шила и гвоздя
Он живая икона болотных пиявок - толстый такой опарыш.

так его же так в тушинском хлеве откормили
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№3 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 15:42) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Во кабан уже в формат не влезает..

Ты не понимаешь. Он живая икона болотных пиявок - толстый такой опарыш. Живет в тепле, кастет вширь. Есть к чему вечнососущей болотной пиявке стремиться. Потому они на него и молятся. Полагают, что пиявка или там глист - тоже может стать опарышем, ежели чаще чем данный - нести ахинею, в основном про Москву и Спартак)))


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Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 15:40) #
  • -1
  •  (1)

Червеченко почти все понравилось,наверное в первый раз в жизни.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:36) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Во кабан уже в формат не влезает..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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