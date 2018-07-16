Валерий Рейнгольд: с точки зрения игры, чемпионат мира показался мне не слишком высокого качества

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги финального матча чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2).Ещё некоторое время назад я высказал предположение о том, что сборная Франции станет чемпионом мира. Они на голову сильнее хорватов, у которых хоть и хорошая команда, но до звания чемпионов они не дотягивают, временами французы их просто рвали. Я много раз говорил, что если в команде есть игроки высокого уровня - сопернику ловить нечего. У хорватов есть несколько футболистов высочайшего класса, вроде Модрича, Ракитича, Перешич, Манджукич... но этого мало. У французов очень крепкая и сбалансированная команда.Меня в очередной раз поразил Килиан Мбаппе, скорость - просто чумовая! Да и Погба, Гризманн... это грамотная команда, которая знает, чего хочет. Вообще счёт должен был бы быть 4:1, но Льорис устроил клоунаду, хотя на таких турнирах так играть нельзя.Допускаю, что хорватов я недооцениваю, но я вижу это так, а французы - достойные чемпионы мира, которые украсили турнир. Честно говоря, если бы их не было, Мундиаль получился бы куда скучнее и прозаичнее. На первое место вышел футбол, ведь французы играют не прагматично, а по эпизодам, отталкиваясь от своих нужд. И они брали врасплох многие команды, и так они забрали кубок мира домой. И всё это - заслуга Дешама.Абсолютно согласен с этим выбором! Он играет на, пожалуй, самой сложной позиции на поле, где футболист одновременно и опорник, и разыгрывающий, и плеймейкер, благодаря нему хорваты сохраняли баланс между обороной и атакой. Модрич показался мне роботом, которого просто включили, и он пошёл отрабатывать от А до Я. Абсолютно справедливый выбор. Классный парень, умнейший футболист, всё заслуженно. Конечно, могли претендовать на звание и Мбаппе, и Гризманн, но нет. Модрич в большом порядке, он вёл игру, и благодаря ему хорваты вообще и оказались в финале.Мне показался с точки зрения игры не очень высокого качества турнир. Много играющих в закрытый футбол команд, минимальное количество новых имён, всё смотрели на старые, вроде Роналду или Месси, но они быстро завершили выступление на Мундиале.При этом были хорваты, которые ранее звёзд с неба не хватали, но они показывали атакующий футбол при очень качественной игре в обороне. Им просто не хватает игроков в атаке, забивного форварда, который в секунду решит любую задачу. На Модриче и Ракитиче нельзя выезжать всё время. И вот за счёт того, что многие команды из Европы останавливались раньше прогнозируемого времени, коллективы из Южной Америки и Африки вообще всё растеряли, хорватам и удалось дойти до максимальной стадии турнира.