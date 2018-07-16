В Петербурге полностью закрасили второе граффити с изображением Черчесова

В Санкт-Петербурге полностью закрашено граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова на трансформаторной будке.Сегодня, 16 июля, стену перекрасили в желтый цвет.Накануне граффити было испорчено неизвестными. Ранее художники переделали граффити из-за того, что неизвестные "отрезали палец" портрету. На втором изображении тренер отдавал честь.После второго инцидента художники закрасили граффити серой краской, написав поверх "Еще есть вопросы?""Никаких восстановлений. Стенка стала стенкой", – заявили они.