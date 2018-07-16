Мбаппе - лучший игрок ЧМ-2018 по версии Sky Sports, Артем Дзюба - 18-й, Лионель Месси - 34-й

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Мбаппе - лучший игрок ЧМ-2018 по версии Sky Sports, Артем Дзюба - 18-й, Лионель Месси - 34-й

Sky Sports опубликовал список из 50 лучших футболистов на чемпионате мира – 2018.

Лучшим на прошедшим мундиале оказался нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, выигравший турнир со сборной Франции. Второе место занял полузащитник Бельгии Эден Азар, а замкнул тройку форвард Бразилии Неймар. При этом лучший игрок мундиаля по версии ФИФА Лука Модрич (Хорватия) оказался на четвёртом месте.

Из игроков сборной России на 18-й строчке расположился нападающий Артём Дзюба, который оказался выше таких футболистов, как Лионель Месси (Аргентина, 34-е место) и Луис Суарес (Уругвай, 31-е место). 25-е место занял полузащитник Денис Черышев, 30-е – защитник Марио Фернандес, 32-е – хавбек Александр Головин, а 42-е – его партнёр по центру поля Роман Зобнин.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Килиан Мбаппе (Франция)
2. Эден Азар (Бельгия)
3. Неймар (Бразилия)
4. Лука Модрич (Хорватия)
5. Киран Триппьер (Англия)
6. Антуан Гризманн (Франция)
7. Тибо Куртуа (Бельгия)
8. Поль Погба (Франция)
9. Кевин Де Брёйне (Бельгия)
10. Филиппе Коутиньо (Бразилия).
Теги: Мбаппе Дзюба Месси Сборная России
Сегодня, 16:43
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9
(3)
№9 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Зобнин...?

..плесень ?...очкоротая smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: Egorysche (Сегодня, 18:00) #
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online

очень странный рейтинг... лучшего бомбардира нет в первой десятке, зато есть оскароносный неймар...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зобнин...?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 17:32) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Steel
avnik,
Спартак вообще по жизни игры продаёт)


Значит соглашаешься со мной? Молодец! )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: safonas (Сегодня, 17:31) #
  • +2
  •  (4)

Неймар лучше Модрича.... нуну


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:23) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
безобразие confused он должен входить в десятку!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Steel (Сегодня, 17:11) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
avnik,
Спартак вообще по жизни игры продаёт)
Регистрация: 16.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 16:53) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и доказательство того, что мы четыре игры купили. Да-да, четыре, а не три. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: dvdw (Сегодня, 16:53) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Юра Васков
нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://5.gp/mnblog


Иди навырезано-->вырезано
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
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