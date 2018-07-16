19 миллионов украинцев посмотрели трансляции матчей ЧМ-2018

19 миллионов жителей Украины посмотрели трансляции матчей чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба телеканала "Интер"."Трансляции всех футбольных матчей чемпионата мира по футболу, включая церемонии открытия и закрытия чемпионата, на телеканале "Интер" посмотрели 19 миллионов человек на Украине", - говорится в сообщении пресс-службы.