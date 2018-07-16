Около 600 тысяч болельщиков посетили фан-зону в Самаре за время проведения ЧМ-2018

Около 600 тысяч человек посетили площадку Фестиваля болельщиков в Самаре за время проведения чемпионата мира. Об этом заявили в департаменте информационной политики Самарской области.Фан-зона в городе была расположена на площади Куйбышева в центре города и рассчитана на 20 тысяч зрителей. В понедельник начался демонтаж помещений и оборудования Фестиваля болельщиков, работы будут завершены до конца июля."Около 600 тысяч человек посетили площадку Фестиваля болельщиков за время проведения чемпионата мира", - говорится в заявлении.