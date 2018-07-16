Диего Марадона прилетел в Брест

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона прилетел в Беларусь.Самолет с аргентинцем совершил посадку в аэропорту Бреста. При этом он не заходил в здание аэропорта.К трапу самолета подъехал автомобиль, на котором Марадона отправился в гостиницу, где запланирована пресс-конференция.Аргентинец пробудет в Беларуси сутки.