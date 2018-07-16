В июне во время ЧМ-2018 в Москве родились 202 Артёма и 22 Игоря

В июне во время проведения чемпионата мира—2018 в Москве родились 202 Артёма и 22 Игоря.Согласно данным ЗАГС, в июне в Москве 202 ребёнка назвали именем Артём, 22 — Игорь, 203 — Александр. Также в Москве в июне родились 273 девочки по имени Александра.Ранее в СМИ сообщалось, что после матчей с Саудовской Аравией и Египтом сразу несколько семей заявили о желании назвать родившихся детей в честь форварда сборной России Артёма Дзюбы, вратаря Игоря Акинфеева, полузащитника Александра Самедова и других российских футболистов.