Без Месси и Роналду. Символическая сборная ЧМ2018 по версии журналистов Rusfootball.info

10 журналистов сайта, на котором вы читаете эту статью, проголосовали за лучших игроков завершившегося мундиаля. Отдать свой голос за MVP турнира здесь сможете и вы!Тибо Куртуа, 4 из 10 голосов.7 матчей, 6 пропущенных мячей.Высоченный вратарь (его рост по некоторым данным составляет 199 см) отыграл все до единого семь матчей чемпионата мира без замен и помог своей команде добраться до бронзовых медалей - впервые в истории бельгийского футбола. Тибо сумел трижды отстоять свои ворота на замке: в матчах с Панамой и дважды - Англией, больше "сухарей" не сделал никто. Также он запомнился отличными сейвами в матчах плей офф - потенциальным покупателям стоит запасаться дополнительными средствами на трансфер.: Тома Менье, 7 из 10 голосов.5 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи.Ещё до чемпионата мира было известно, что Менье - большой любитель подключаться к атакам своей команды, в матчах за ПСЖ он проделывает это регулярно. Но всё равно, мало кто ожидал от него такой качественной игры на обеих сторонах поля в рамках скоротечного турнира самого высокого уровня. Так уж получилось, что к каждому матчу в России он подходил абсолютно готовым физически, ведь он не сыграл за Бельгию здесь даже трёх матчей подряд. В не слишком нужной встрече с англичанами за первое место в группе он отдыхал по решению тренера, а вот полуфинал пропустил из-за перебора жёлтых карточек. И кажется, в матче с французами бельгийцам не хватило именно его. Кто знает, как бы сложился тот матч, если бы Тома вышел на поле.Люка Эрнандес, 9 из 10 голосов.7 матчей, 2 голевые передачи.Если на позиции правого защитника кандидатов на попадание в символическую сборную уйма (отлично за свои сборные играли Врсалько, Павар, Триппьер и Фернандес), то на позицию левого дефа мы помещаем Эрнандеса не то что от безысходности, просто альтернативы свежеиспечённому чемпиону мира здесь не найти. По всем скиллам игрока этой позиции Люка, может быть, не МВП даже своей команды (если бы не травма Менди, за французов, скорее всего, играл бы именно защитник "Сити"), но он взял и использовал выпавший ему шанс на все сто процентов. В обороне Эрнандес играл надёжно, а в матчах, где его команда забивала по четыре мяча за игру, шёл вперёд и отличался результативными действиями в атаке.Рафаэль Варан, 6 из 10 голосов.: 7 матчей, 1 гол.Безальтернативный столп обороны нашей символической сборной. Француз после победы на чемпионате мира стал четвёртым игроком в истории футбола, которому покорилось подобное достижение вкупе с выигрышем в лиге чемпионов пару месяцев ранее. Все четыре случая кстати - это игроки "Реала". Провёл все матчи без замен, забил победный гол в четвертьфинале Уругваю и был настоящим вожаком в защите своей команды. Лидер чемпионата по выносам мяча из своей штрафной - их у него набралось 44.Самюэль Юмтити, 3 из 10 голосов.6 матчей, 1 гол.Со вторым выбором в центр обороны нам было куда сложнее. Одинаковое количество голосов получили сразу четверо футболистов, но в итоге всё решил коллега Иван Долинин, чуть-чуть запоздавший к началу голосования. Юмтити присоединился к своему коллеге по центру обороны сборной Франции и в нашей символической сборной. Именно его гол позволил команде Дешама обыграть неуступчивых бельгийцев и прорваться в финал, где всё оказалось намного проще.Нголо Канте, 6 из 10 голосов.7 матчей.До финала, по моему личному мнению, был одним из кандидатов на MVP всего турнира. 168-сантиметровый брат Макелеле выгрызал центр поля для своих партнёров по команде, позволяя им больше заботиться об атаке. Как ему удаётся перехватывать столько мячей со своими короткими ногами, при этом практически не фоля - загадка. Скромный вне поля Нголо превращается в убийцу соперника на нём. Только в финале он не сумел выключить из игры Модрича, и Дешаму пришлось заменить уже имевшего на тот момент жёлтую карточку Канте на 55-ой минуте.Лука Модрич, 10 из 10 голосов.7 матчей, 2 гола, 1 голевая передача.Но кто может выключить из игры Модрича? Только он сам, если почувствует какое-то недомогание перед матчем. На этом же мундиале Лука был лучшим - это признали и в ФИФА, отдав ему золотой мяч по итогам турнира. Слабое утешение для хорвата, мечтавшего, конечно же, о другом трофее после финала. Модрич забивал на групповом этапе сборным Нигерии и Аргентины, а в матчах плей офф сделал лишь одну голевую передачу в четвертьфинале с Россией. Но от него требовались не только результативные действия - Лука был на линии водораздела между защитой и атакой своей команды и связывал их в одно целое, как мост. Прикрывали его очень плотно в каждом матче, но Модричу всё равно удавалось выходить из этих ситуаций победителем.Эден Азар, 8 из 10 голосов.6 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи.Лидер сборной Бельгии, как и Куртуа, вполне может покинуть свой клуб этим летом. Бельгийцев ждёт к себе "Реал". На этом чемпионате мира, как говорится, ими был показан товар лицом. Азар и забивает, и отдаёт, и обводит соперников, в общем, делает всё для достижения результата для своей команды. По обводкам Эден лучший на турнире, у него их 40 попыток. Трижды его признавали лучшим игроком матча на этом мундиале. По версии ФИФА бельгиец также вошёл в тройку лучших игроков турнира. Поэтому мы не могли не включить его в нашу символическую сборную.Килиан Мбаппе, 9 из 10 голосов.7 матчей, 4 гола, 1 голевая передача.Безусловно, главное открытие всего чемпионата и лучший молодой игрок турнира. Килиан заставил влюбить в себя всех своей взрывной стартовой скоростью, забил два мяча Аргентине, выбив её на ранней стадии плей офф, а в финале стал вторым после Пеле, кто забил гол в столь юном возрасте - Мбаппе ведь нет ещё и 20-и лет. Перед парнем открыты все дороги, в 19 лет он уже чемпион мира! А где и что делали в этом возрасте вы?Марио Манджукич, 5 из 10 голосов.6 матчей, 3 гола, 3 голевые передачи.На групповом этапе Марио помог своей команде лишь во встрече с Нигерией, отдав две голевые передачи. Его время наступило в плей офф. Универсальный форвард поразил ворота датчан, англичан и французов, а в матче со сборной России запомнился голевой передачей на Крамарича. То есть в каждом матче на вылет на его счету минимум одно результативное действие - фантастика!Антуан Гризманн, 8 из 10 голосов.7 матчей, 4 гола, 3 голевые передачи.Казалось бы, сложно повторить достижение Манджукича в плей офф. Гризманну удалось не только сделать это, но даже больше! Он забил Аргентине, отдал решающий голевой пас на Юмтити в полуфинале с Бельгией, а в четвертьфинале с Уругваем и финале с Хорватией сделал и то, и другое! Для меня, как любителя НБА, где MVP дают исключительно игроку команды-победителя плей офф (за всю историю было только одно исключение), Гризманн - очевиднейшая кандидатура на этот приз.