Без Месси и Роналду. Символическая сборная ЧМ2018 по версии журналистов Rusfootball.info

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
Подробнее

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров
Кто MVP турнира?
по вашему мнению



 

Без Месси и Роналду. Символическая сборная ЧМ2018 по версии журналистов Rusfootball.info

10 журналистов сайта, на котором вы читаете эту статью, проголосовали за лучших игроков завершившегося мундиаля. Отдать свой голос за MVP турнира здесь сможете и вы!











Голкипер: Тибо Куртуа, 4 из 10 голосов.
На ЧМ: 7 матчей, 6 пропущенных мячей.

Высоченный вратарь (его рост по некоторым данным составляет 199 см) отыграл все до единого семь матчей чемпионата мира без замен и помог своей команде добраться до бронзовых медалей - впервые в истории бельгийского футбола. Тибо сумел трижды отстоять свои ворота на замке: в матчах с Панамой и дважды - Англией, больше "сухарей" не сделал никто. Также он запомнился отличными сейвами в матчах плей офф - потенциальным покупателям стоит запасаться дополнительными средствами на трансфер.

Правый защитник: Тома Менье, 7 из 10 голосов.
На ЧМ: 5 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи.

Ещё до чемпионата мира было известно, что Менье - большой любитель подключаться к атакам своей команды, в матчах за ПСЖ он проделывает это регулярно. Но всё равно, мало кто ожидал от него такой качественной игры на обеих сторонах поля в рамках скоротечного турнира самого высокого уровня. Так уж получилось, что к каждому матчу в России он подходил абсолютно готовым физически, ведь он не сыграл за Бельгию здесь даже трёх матчей подряд. В не слишком нужной встрече с англичанами за первое место в группе он отдыхал по решению тренера, а вот полуфинал пропустил из-за перебора жёлтых карточек. И кажется, в матче с французами бельгийцам не хватило именно его. Кто знает, как бы сложился тот матч, если бы Тома вышел на поле.

Левый защитник: Люка Эрнандес, 9 из 10 голосов.
На ЧМ: 7 матчей, 2 голевые передачи.

Если на позиции правого защитника кандидатов на попадание в символическую сборную уйма (отлично за свои сборные играли Врсалько, Павар, Триппьер и Фернандес), то на позицию левого дефа мы помещаем Эрнандеса не то что от безысходности, просто альтернативы свежеиспечённому чемпиону мира здесь не найти. По всем скиллам игрока этой позиции Люка, может быть, не МВП даже своей команды (если бы не травма Менди, за французов, скорее всего, играл бы именно защитник "Сити"), но он взял и использовал выпавший ему шанс на все сто процентов. В обороне Эрнандес играл надёжно, а в матчах, где его команда забивала по четыре мяча за игру, шёл вперёд и отличался результативными действиями в атаке.

Без Месси и Роналду. Символическая сборная ЧМ2018 по версии журналистов Rusfootball.info


Центральный защитник: Рафаэль Варан, 6 из 10 голосов.
На ЧМ: 7 матчей, 1 гол.

Безальтернативный столп обороны нашей символической сборной. Француз после победы на чемпионате мира стал четвёртым игроком в истории футбола, которому покорилось подобное достижение вкупе с выигрышем в лиге чемпионов пару месяцев ранее. Все четыре случая кстати - это игроки "Реала". Провёл все матчи без замен, забил победный гол в четвертьфинале Уругваю и был настоящим вожаком в защите своей команды. Лидер чемпионата по выносам мяча из своей штрафной - их у него набралось 44.

Центральный защитник: Самюэль Юмтити, 3 из 10 голосов.
На ЧМ: 6 матчей, 1 гол.

Со вторым выбором в центр обороны нам было куда сложнее. Одинаковое количество голосов получили сразу четверо футболистов, но в итоге всё решил коллега Иван Долинин, чуть-чуть запоздавший к началу голосования. Юмтити присоединился к своему коллеге по центру обороны сборной Франции и в нашей символической сборной. Именно его гол позволил команде Дешама обыграть неуступчивых бельгийцев и прорваться в финал, где всё оказалось намного проще.

Опорный полузащитник: Нголо Канте, 6 из 10 голосов.
На ЧМ: 7 матчей.

До финала, по моему личному мнению, был одним из кандидатов на MVP всего турнира. 168-сантиметровый брат Макелеле выгрызал центр поля для своих партнёров по команде, позволяя им больше заботиться об атаке. Как ему удаётся перехватывать столько мячей со своими короткими ногами, при этом практически не фоля - загадка. Скромный вне поля Нголо превращается в убийцу соперника на нём. Только в финале он не сумел выключить из игры Модрича, и Дешаму пришлось заменить уже имевшего на тот момент жёлтую карточку Канте на 55-ой минуте.



Центральный полузащитник: Лука Модрич, 10 из 10 голосов.
На ЧМ: 7 матчей, 2 гола, 1 голевая передача.

Но кто может выключить из игры Модрича? Только он сам, если почувствует какое-то недомогание перед матчем. На этом же мундиале Лука был лучшим - это признали и в ФИФА, отдав ему золотой мяч по итогам турнира. Слабое утешение для хорвата, мечтавшего, конечно же, о другом трофее после финала. Модрич забивал на групповом этапе сборным Нигерии и Аргентины, а в матчах плей офф сделал лишь одну голевую передачу в четвертьфинале с Россией. Но от него требовались не только результативные действия - Лука был на линии водораздела между защитой и атакой своей команды и связывал их в одно целое, как мост. Прикрывали его очень плотно в каждом матче, но Модричу всё равно удавалось выходить из этих ситуаций победителем.

Левый полузащитник: Эден Азар, 8 из 10 голосов.
На ЧМ: 6 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи.

Лидер сборной Бельгии, как и Куртуа, вполне может покинуть свой клуб этим летом. Бельгийцев ждёт к себе "Реал". На этом чемпионате мира, как говорится, ими был показан товар лицом. Азар и забивает, и отдаёт, и обводит соперников, в общем, делает всё для достижения результата для своей команды. По обводкам Эден лучший на турнире, у него их 40 попыток. Трижды его признавали лучшим игроком матча на этом мундиале. По версии ФИФА бельгиец также вошёл в тройку лучших игроков турнира. Поэтому мы не могли не включить его в нашу символическую сборную.

Правый полузащитник: Килиан Мбаппе, 9 из 10 голосов.
На ЧМ: 7 матчей, 4 гола, 1 голевая передача.

Безусловно, главное открытие всего чемпионата и лучший молодой игрок турнира. Килиан заставил влюбить в себя всех своей взрывной стартовой скоростью, забил два мяча Аргентине, выбив её на ранней стадии плей офф, а в финале стал вторым после Пеле, кто забил гол в столь юном возрасте - Мбаппе ведь нет ещё и 20-и лет. Перед парнем открыты все дороги, в 19 лет он уже чемпион мира! А где и что делали в этом возрасте вы?



Нападающий: Марио Манджукич, 5 из 10 голосов.
На ЧМ: 6 матчей, 3 гола, 3 голевые передачи.

На групповом этапе Марио помог своей команде лишь во встрече с Нигерией, отдав две голевые передачи. Его время наступило в плей офф. Универсальный форвард поразил ворота датчан, англичан и французов, а в матче со сборной России запомнился голевой передачей на Крамарича. То есть в каждом матче на вылет на его счету минимум одно результативное действие - фантастика!

Нападающий: Антуан Гризманн, 8 из 10 голосов.
На ЧМ: 7 матчей, 4 гола, 3 голевые передачи.

Казалось бы, сложно повторить достижение Манджукича в плей офф. Гризманну удалось не только сделать это, но даже больше! Он забил Аргентине, отдал решающий голевой пас на Юмтити в полуфинале с Бельгией, а в четвертьфинале с Уругваем и финале с Хорватией сделал и то, и другое! Для меня, как любителя НБА, где MVP дают исключительно игроку команды-победителя плей офф (за всю историю было только одно исключение), Гризманн - очевиднейшая кандидатура на этот приз.




Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Теги: Куртуа Менье Варан Юмтити Эрнандес Канте Модрич Азар Мбаппе Манджукич Гризманн
Сегодня, 22:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 23:08) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Йерри Мина - как по мне, заслуживает место ЦЗ. Безусловный джокер был. Обидно, что Англия прошла дальше.
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 22:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Кевин де Брёйне!


--------------------
Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.