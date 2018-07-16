Возбуждено дело против выбежавших на поле во время финала ЧМ-2018 Pussy Riot

Административные дела в отношении четырех членов Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финала чемпионата мира — 2018, поступили в Хамовнический суд Москвы."Поступили материалы в отношении Пахтусовой Ольги Сергеевны, Карачевой Ольги Владимировны, Верзилова Петра Юрьевича, Никульшиной Вероники Юрьевны о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 20.31 КоАП", — сказали в суде.По этой статье участникам грозит арест до 15 суток.Происшествие произошло во время финала чемпионата мира между Францией и Хорватией.