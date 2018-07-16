Матчи ЧМ-2018 посетили 2,9 млн человек

Матчи чемпионата мира—2018 в общей сложности посетил 2 889 351 человек, то есть болельщики купили около 2,9 млн билетов на турнир.Наибольшее количество билетов из иностранцев приобрели американцы – 88 825. В тройку также вышли бразильцы (72 512) и колумбийцы (65 234).Финальный поединок между сборными Франции и Хорватии (4:2), который состоялся в "Лужниках", посетили 78 011 человек. Общая аудитория встречи составила около 1 млрд зрителей.Билеты на финал ЧМ-2018 стоили от 7040 рублей (4-я категория, доступная только для россиян) до 66 000 рублей (1-я категория).