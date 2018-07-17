Сергей Кирьяков: как минимум до отбора к Евро-2020 мы с положительной стороны будем вспоминать игру нашей сборной

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Сергей Кирьяков: как минимум до отбора к Евро-2020 мы с положительной стороны будем вспоминать игру нашей сборной

Сергей Кирьяков: как минимум до отбора к Евро-2020 мы с положительной стороны будем вспоминать игру нашей сборной Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой отметил, что сборная Франции разочаровала его своей игрой в первом тайме финального матча чемпионата мира с хорватами, поделился мнением о системе VAR, рассказал, почему смотрел матчи мундиаля по телевизору и выразил сожаление, что турнир так быстро закончился.

- Чемпионат мира в последний месяц для всех был на первом месте, все жили им. Жаль, что так быстро все закончилось, - сказал Кирьяков. - Чувствуется какое-то опустошение. Не верится, что сегодня, завтра, послезавтра мы не увидим матчей этого крупного турнира.

- Ходили на матчи чемпионата мира?

- Билеты мне давали, звонили по этому поводу из РФС. Но на один матч давали по одному билету, а мне хотелось сходить в компании сына, который занимается футболом. А по поводу двух билетов было тяжеловато, к сожалению. Так что все смотрел по телевизору. С другой стороны, я не сторонник того, чтобы постоянно ходить на стадион, чтобы прочувствовать атмосферу. Ведь когда ты сам играл на высоком уровне, то знаешь, как все происходит. Но, когда следишь за матчем по телевизору, тоже имеется преимущество: есть возможность детально просмотреть тот или иной момент. На стадионе ты такой возможности лишен. Хочется досконально понимать, кто какие голы забивает и ошибки какого характера допускает. Это тоже плюс. Поэтому не жалею, что не был на стадионе.

- В финале ожидали именно победы сборной Франции?

- Я все-таки ожидал более агрессивной атакующей игры со стороны французов. Все-таки они имеют в составе очень сильных индивидуально игроков, поэтому думал, что более зрелищный футбол они покажут. Ведь у сборной Франции есть и Мбаппе, и Погба, и Жиру — хотелось больше голевых моментов и комбинаций увидеть. Но они показали прагматичный футбол. Это отличало их игру на протяжении всего турнира: действие по результату. Хорваты, я как раз и думал, что будут играть в таком же стиле: за счет хорошего контроля мяча, вести игру по ситуации, по ситуации создавать какие-то моменты. Вообще французы суперфутбол показали в матче 1/8 финала против сборной Аргентины. Они проигрывали по ходу игры, но вдруг команда «взорвалась» и за короткий промежуток времени забила три мяча. Это прекрасно. То, на что они действительно способны. А в целом на турнире сборная Франции действовала очень прагматично: обыгрывали с нужным счетом, затрачивая при этом не так много энергии. И в последней игре они забили довольно быстрый гол и стали действовать по результату. Хорватам немного повезло, когда они счет сравняли. Честно говоря, я так и думал, что игра будет в таком русле проходить все 90 минут. Но пенальти в ворота хорватов, думаю, стал определяющим. В системе VAR, которая вмешалась в это решение. Во втором тайме увидели более зрелищный футбол, где одной команде нужно было атаковать, а другой, обороняясь, делать быстрые атаки. Что мы и видели.

-Игрок сборной Хорватии Марио Манджукич стал героем пары курьезных моментов: забил автогол и гол в ворота соперника после отличного паса... голкипера французов Уго Льориса.

- Такое бывает в футболе. Мы его любим за непредсказуемость. За то, что игроки такого высокого уровня могут допускать детские ошибки. Хотя в случае автогола Манджукича можно было использовать и систему VAR. Почему бы и нет? Ведь Погба был на шаг ближе к воротам соперника. То есть можно было свистнуть вне игры. И он участвовал в принципе в этом эпизоде, блокируя Манджукича, который из-за этого контакта не мог хорошо выпрыгнуть. Так что здесь есть вопрос. Может быть, я ошибаюсь, но можно хотя бы было рассмотреть этот момент на видеоповторе. Честно говоря, пока не понятно, как принимают решение о том, прибегнуть к системе VAR или нет. Надо все это как-то упорядочить. VAR – отличная система, исключающая вероятность грубейших ошибок, которые влияют на ход матча. Но надо ее приводить к общему знаменателю, чтобы все понимали, когда и как ее надо пользоваться. На чемпионате мира количество ошибок сократилось.

- Что стало главной неожиданностью в прошедшем чемпионате мира?

- Не прошли далеко звезды мирового футбола и их сборные, соответственно. Это игроки, на которых возлагали большие надежды. Сложно понять, почему сыграли они очень плохо. Наверное, это главный момент. Это чемпионат сюрпризов. И второе — отметил бы стандартные ситуации: невероятное количество мячей забивали со стандартов. Команды шли на то, чтобы заработать стандарты. То есть это был и чемпионат стандартов. И, конечно, следует отметить сборную России. Команда пробилась в восьмерку — это очень серьезное достижение. Как минимум до начала отборочных игр чемпионата Европы мы будем с положительной стороны вспоминать игру нашей команды.

- Могло быть лучше, чем топ-8?

- Не смысла говорить сейчас об этом. Конечно, все было возможно, но результат таков. Он на бумаге. Мы в восьмерке — это уже хорошо. Конечно, хотелось большего, но и нынешнее достижение тоже очень сильное. Оно, возможно, поднимет интерес к футболу. Сейчас надо обращать пристальное внимание на юношеский футбол. Несмотря на этот результат, нужно понимать, что у нас дефицит кадров. Нам нужны футболисты более высокого уровня. Конечно, ребята — молодцы: прыгнули выше головы, глаза горели, бились. Но если смотреть на ту же сборную Хорватии, но они играли за счет класса футболистов, на хороших скоростях. Пока нам не хватает талантливых игроков. Над этим нам предстоит работать.

- К слову, о юношеском футболе. Вы сказали, что у вас сын играет в футбол. В какой школе занимается?

- В школе петербургского «Зенита». Вячеслав — тоже нападающий.

- Как успехи?

- Сейчас на международном турнире в Болгарии стал лучшим бомбардиром.
Теги: Кирьяков Сборная России
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