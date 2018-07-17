Уже не ноунеймы. 10 игроков-открытий ЧМ 2018

ЧМ 2018 стал настоящим кладезем сенсаций и сюрпризов. Многие команды, не входящие в топ, приятно удивили нас слаженной игрой и неожиданными результатами. Исключением не стали и футболисты, для которых мундиаль стал настоящим прорывом в карьере.отбирает 10-ку игроков-открытий одного из самых ярких турниров в истории футбола (статистика прилагается).Внимание, спойлер! В этом рейтинге вы не увидите таких футболистов как Александр Головин или Тома Менье в связи с определенными ограничениями, которые мы учли при отборе. А именно:- игрок не должен играть за европейский топ-клуб (даже в роли запасного);- игрок должен представлять сборную, которая хотя бы вышла из группы;- игрок не должен быть звездой в своем чемпионате;- игрок не должен был ехать на турнир в качестве одной из главных звезд своей сборной.Последние два правила, в первую очередь, были введены для того, чтобы список не был наполовину забит игроками сборной России.Итак, начнем!Кинтеро ярко проявлял себя еще 4 года назад в Бразилии, где Колумбия развлекалась как могла. В России дела у команды Хосе Пекермана складывались куда труднее, в первую очередь, из-за повреждения лидера команды – Хамеса Родригеса. Тем не менее, Кинтеро взялся за дело с первого тура и стал одним из самых обостряющих игроков турнира. Яркий матч против Японии (все мы запомнили шикарный гол ударом под стенку) и невероятная игра против Польши. В играх с Сенегалом и Англией, правда, Кинтеро был уже не так хорош. Тем не менее, креативный полузащитник запомнился великолепной левой ногой, классным продвижением мяча и множеством нестандартных решений, особенно на старте турнира. Если «Локомотив» или «Краснодар» действительно смогут подписать колумбийца, это будет реальное усиление не только для клуба, но и для всей РФПЛ.Как видите, без нашей сборной мы не обошлись. Если Марио Фернандес, Александр Головин и Роман Зобнин являются 100%-ми игроками стартовых составов своих клубов и ехали на ЧМ как основные игроки сборной, то Кутепов даже в «Спартаке» не может похвастаться постоянной игровой практикой. Линия обороны (в частности, игра Ильи) что в клубе, что в сборной была самым слабым звеном на протяжении всей весны. Мало кто ожидал, что Кутепов так сильно себя проявит и сыграет на главном турнире своей жизни практически без ошибок. Илья провел от звонка до звонка все матчи в составе сборной России, в том числе, дикие 120 минут с переломом в игре против Хорватии.Те, кто внимательно следит за игрой Кутепова в клубе, знают, что Илья отлично умеет играть на опережение, и Станислав Черчесов это учел. 13 перехватов за турнир (2 место в сборной России, 5 – на всем турнире), а также 6 накрытых ударов соперника, 2 накрытых подачи с фланга и 2 передачи (лучший показатель в команде, 6 место на всем турнире) и важнейшая голевая передача на Артема Дзюбу в игре с Египтом. Такой перформанс не мог не привлечь внимание «Фиорентины» и «Лиона».Наверняка именно этот игрок из всего списка запомнился вам меньше всего. Дальсгор – один из многих правых защитников, которые феерили на этом турнире. Только, в отличие от Менье, Триппьера, Врсалько и даже Марио Фернандеса, датчанин играет за скромный клуб и совсем не тянет на звезду. Однако в России 28-летний правый защитник проявил себя великолепно. Защитник стал важным звеном в тактических построениях команды. Так, к примеру, в лучшей игре датчан на турнире (против сборной Хорватии) Хенрик не только закрыл свой фланг от подключений Ивана Стринича, но и сам смещался в зону соперника, которую Каспер Шмейхель с партнерами активно нагружали длинными передачами. Как итог, Дальсгор вместе с Юссуфом Поульсеном на двоих выиграли 13 верховых мячей. А в игре против Австралии Хенрик и вовсе стал лучшим игроком матча, набив приличную статистику: 4 отбора, 4 выигранных верховых, 7 выносов и 3 перехвата.В Нидерландах знают толк в быстрых и техничных вингерах. Именно поэтому клуб, в котором играет юркий мексиканец, отлично подходит для демонстрации его лучших качеств. Лосано мог вам запомниться еще по Кубку Конфедераций 2017: именно он забил важнейший мяч в ворота сборной России, подкараулив грубейшую ошибку Игоря Акинфеева.Лосано провел сильный сезон в клубе, забив в Эредивизи 17 мячей и отдав 8 голевых передач. Однако, на чемпионат мира он ехал в компании куда более именитых Эктора Эрреры, Мигеля Лаюна, Карлоса Велы и Хавьера Эрнандеса. Тем не менее, именно Лосано стал лидером яркой сборной Мексики. На его счету легендарный победный мяч в ворота сборной Германии в первом туре, а также голевая передача и внушительные показатели атакующей активности. Лосано проявил себя как сильный и смелый дриблер, за турнир он предпринял 22 попытки обыгрыша (лучший показатель сборной Мексики, 7 – на всем турнире), из них 14 оказались успешными. Кроме того, с 13 ударами по воротам он стал самым бьющим игроком своей команды.Юркий вингер довольно неожиданно стал одним из самых ярких левых защитников всего турнира. Оскар Табарес после двух довольно невзрачных игр против сборных Саудовской Аравии и Египта убрал из стартового состава правого защитника Гильермо Варелу и поставил на его место Мартина Касереса, а слева выпустил подвижного Лаксальта. Молодой латераль провел великолепный матч против сборной России, спровоцировав Игоря Смольникова на две желтые карточки и сломанную игру.Отвоевав место в стартовом составе, Лаксальт появился на поле и в играх плей-офф. В грамотно выстроенной игре сборной Уругвая Диего умудрился даже обойти по количеству совершенных отборов другого, куда более мастеровитого Диего – Година (12 успешных отборов, лучший показатель в команде). Важно, что Лаксальт выдерживал темп, регулярно подключаясь вперед при атаках и успевая вернуться назад при оборонительных действиях.Если вы внимательно не следили за АПЛ в этом сезоне, вы вряд ли слышали что-либо об этом талантливом защитнике. Многие ожидали по старинке увидеть в составе сборной опытного Гэри Кэхилла или вечно перспективного Фила Джонса. Однако Гарет Саутгейт предоставил шанс Магуайру, чем игрок «Лестера» воспользовался великолепно.В первую очередь, сборная Англии запомнилась на турнире своими эффектными и эффективными вариантами розыгрыша стандартных положений. Гарри часто становился адресатом подач, что успело отразиться и на его статистике: 54 верховых единоборства (второе место на турнире сами знаете после кого, лучший показатель в своей сборной), из них 41 выигранное (делит 1 место во всем турнире сами знаете с кем). Магуайр также успел забить победный мяч за сборную в четвертьфинальном матче против Швеции (разумеется, головой после стандарта) и заодно заинтересовать ведущие клубы АПЛ.Нельзя было не включить в такой список хотя бы одного голкипера. И нашим лауреатом стал молодой и дерзкий вратарь английского «Эвертона». 16 сейвов (4 показатель на всем турнире) голкипера сборной Англии, среди которых невероятный момент Марио Манджукича и совершенно дикий удар Тома Менье в дальний угол в игре за бронзовые медали. Ну и, разумеется, выигранная историческая для Англии серия пенальти в матче с Колумбией, а также уверенная (иногда даже слишком авантюрная) игра ногами. Кажется, у англичан наконец-то появился сильный вратарь.Тройку лидеров открывает один из участников главной игры мундиаля. И речь вовсе не о политических взглядах хорвата. Вида провел феноменальный турнир как футболист и стал одним из героев исторической сборной Хорватии. Игрок провел на поле более 630 минут, а точнее, 6 матчей из 7 от начала до конца (из них – 3 игры по 120 минут и 2 серии пенальти).В этих играх хорват успел отдать голевую передачу в финале против сборной Франции, забить важнейший в своей карьере (пока что) мяч в ворота сборной России, в том же судьбоносном матче забить пенальти в ворота Игоря Акинфеева, а также совершить 10 перехватов за турнир (2 место в своей команде, 11 – на всем турнире) и всерьез заинтересовать «Ливерпуль». Кажется, Юрген Клопп действительно поверил, что кто-то сможет помочь Ловрену чувствовать себя увереннее.Мы хвалили и отмечали Ребича, когда это еще не успело стать мейнстримом. Перед матчем против сборной России мы отмечали, что хорваты активно задействуют мощного и техничного форварда, особенно когда соперник оставляет свободное пространство.Анте Ребич провел классный сезон в «Айнтрахте» под руководством не чужого ему Нико Ковача. Но мало кто ожидал, что из России нападающий уедет серебряным призером чемпионата мира. Главным козырем игрока стал силовой дриблинг. За весь турнир Ребич предпринял 26 попыток обводок, 19 из которых стали успешными (лучший показатель в команде, 6 – на всем турнире). Кроме того, Ребич не стеснялся брать игру на себя и бить по воротам: с 10 ударами он уступил лавры лидерства в своей сборной только Ивану Перишичу, заняв по этому показателю 10 место на турнире. Примечательно, что Анте часто вступал в верховую борьбу (33 попытки, 3 место в сборной Хорватии), тем самым помогая партнерам собирать подборы при выходе через длинный пас.Нико Ковач еще перед мундиалем был назначен главным тренером мюнхенской «Баварии». После такого турнира у Анте Ребича есть все шансы присоединиться к земляку, тем более с учетом того, что Рибери и Роббен моложе не становятся.Возглавляет список новоиспеченный чемпион мира. Сам Павар признался, что «ожидал, что проведет на турнире секунд 10, получилось чуть больше». Эти слова наглядно демонстрируют, насколько неожиданной стала кандидатура Павара в качестве основного правого защитника в команде Дидье Дешама. Еще весной молодого француза активно наигрывали в сборной (в том числе, в матче против сборной России), но никто и подумать не мог, что Бенжамен станет основным игроком команды на мундиале.Павар не стал лидером команды и турнира ни по одному из ключевых показателей, но принял участие в большинстве игр команды, забил невероятный по красоте и важности мяч в ворота сборной Аргентины, практически не ошибался и выполнял оборонительную работу максимально грамотно. Дидье Дешам прилично удивил весь мир, поставив на флангах обороны номинальных центральных защитников с опытом игры фланговыми. Этот ход устранил проблемы с громадными пространствами за спинами активно подключающихся вперед латералей (привет Марсело) и, возможно, возродил новый тренд в мировом футболе. Никто из соперников французов так и не сумел поймать их на контратаке забросом за спину. Такой ход практически убил главную атакующую силу хорватов (фланговые включения Врсалько и Стринича), остановил быстрых и техничных бельгийцев, не оставил маневра для контратак уругвайцам. Слово «баланс» очень емко характеризует игру французов на этом турнире, и Бенжамен Павар отлично подходит под такую характеристику.P.S. По персональному мнению автора: просто нельзя не упомянуть. Да, его возможности были известны и продемонстрированы давно (в том числе, в Лиге чемпионов). Но игра Артема на домашнем мундиале после такого невзрачного сезона в РФПЛ и при живом Смолове – это самое настоящее открытие.