Участники Pussy Riot получили по 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018

Хамовнический суд Москвы признал виновными в совершении административного правонарушения четверых участников группы Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финального матча ЧМ-2018 в "Лужниках".Веронике Никульшиной, Ольге Курачевой, Петру Верзилову и Ольге Пахтусовой было назначено наказание в виде 15 суток административного ареста. Им запрещено посещать спортивные мероприятия на три года.Суд также постановил изъять форму полицейских, в которой они выбежали на поле.