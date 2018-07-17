Канте играл в финале ЧМ-2018 с больным желудком

Полузащитник сборной Франции и лондонского "Челси" Н'Голо Канте играл в финале чемпионата мира в России с больным желудком.Перед матчем у Канте был обнаружен гастроэнтерит, но наставник национальной команды Франции Дидье Дешам принял решение выпустить опорного хавбека в стартовом составе.Канте был заменен на 55-й минуте матча.Французы обыграли хорватов со счетом 4:2 и стали чемпионами мира.