Мостовой: ну обыграли две средние команды и чудом прошли Испанию. А дальше-то что?

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о выступлении команды на ЧМ-2018."Опустив эмоции... Что особенного мы сделали? Вышли из нормальной группы, обыграли две средние команды. Это первое. Второе — Уругваю проиграли. Этот матч ничего не давал. Но уступать со счетом 0:3 обидно и больно. Третье: Испанию прошли чудом. А дальше то что? Достаточно сильную сборную Хорватии не прошли. Вот и все! Если бы играли не в нашей стране, этот успех так бы не воспринимался.Повторюсь, внимание болельщиков — главный плюс домашнего чемпионата. То, что происходило, — супер для нашего народа. Если бы проиграли даже испанцам, но в другой стране, об этом уже давно бы забыли. Я играл в футбол 20 лет и знаю, как это происходит. Хорошо, что все так произошло. Сборная подарила людям праздник. Поверьте, России это очень нужно. Футбол отвлек от негатива, который есть в нашей жизни", - сказал Мостовой.