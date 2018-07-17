Мостовой: ну обыграли две средние команды и чудом прошли Испанию. А дальше-то что?

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
Подробнее

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Мостовой: ну обыграли две средние команды и чудом прошли Испанию. А дальше-то что?

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о выступлении команды на ЧМ-2018.

"Опустив эмоции... Что особенного мы сделали? Вышли из нормальной группы, обыграли две средние команды. Это первое. Второе — Уругваю проиграли. Этот матч ничего не давал. Но уступать со счетом 0:3 обидно и больно. Третье: Испанию прошли чудом. А дальше то что? Достаточно сильную сборную Хорватии не прошли. Вот и все! Если бы играли не в нашей стране, этот успех так бы не воспринимался.

Повторюсь, внимание болельщиков — главный плюс домашнего чемпионата. То, что происходило, — супер для нашего народа. Если бы проиграли даже испанцам, но в другой стране, об этом уже давно бы забыли. Я играл в футбол 20 лет и знаю, как это происходит. Хорошо, что все так произошло. Сборная подарила людям праздник. Поверьте, России это очень нужно. Футбол отвлек от негатива, который есть в нашей жизни", - сказал Мостовой.

Московский Комсомолец
Теги: Мостовой Сборная России
Сегодня, 13:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
19
(8)
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Кто в четвертьфинал ЧМ проходил, кто письма 14 подписывал...каждому свое

да не пи3ди..

с такими достижениями ты ещё вспомни того чилийского дятла, что на последней секунде попал в перекладину бразильских ворот на том чемпе мира, и сделавшего с этой фигнёй себе татуху для демонстрации в пивнухах на старости лет.

а вот сыграть так, чтоб футболиста на руках носил весь иностранный город, сыграть так, чтобы пришлому чужаку местные по собственной инициативе дали прозвище Царь и инициировали сбор средств на установку памятника - вот тут постараться надо.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№18 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:14) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто в четвертьфинал ЧМ проходил, кто письма 14 подписывал...каждому свое
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№17 Написал: employee С.-Петербург (Сегодня, 14:58) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sever8689
А дальше , повышение пенсионного возраста и с работы на кладбище.Засрали мозги молодятине они не понимают что у них пенсии вообще отберут, всё сказка кончилась.

Просьба к ув. политиканам: а не могли бы вы свалить с футбольного сайта и ныть, злословитьть в другом месте.
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№16 Написал: Volodia379 (Сегодня, 14:57) #
  • -2
  •  (4)
online

Большинство экспертов которые поиграли в футбол говорят тоже самое! Главное хотя бы не понижать планку а это у нас проблема!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№15 Написал: Sever8689 Владимир (Сегодня, 14:45) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А дальше , повышение пенсионного возраста и с работы на кладбище.Засрали мозги молодятине они не понимают что у них пенсии вообще отберут, всё сказка кончилась.
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:37) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
20 лет в футболе и такие глупые вопросы... работать над ошибками и готовиться к следующему турниру!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№13 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:35) #
  • +1
  •  (7)

Еще один чудила из списка четырнадцати.Подстригись и устройся на работу.тунеядец.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№12 Написал: casabl (Сегодня, 14:02) #
  • +1
  •  (1)
online

Дальше яйца не пускают.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№11 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 14:00) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergeevich
А нельзя просто порадоваться?

Тупым - можно
Они и раньше радовались трудовым победам Стаханова )))))))))))))))))
и массовым расстрелам врагов народа
Теперь радуются взяткам и погибающим стадионам от дождика по законам сопромата )))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:49) #
  • +2
  •  (10)

А нельзя просто порадоваться?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: Клим Климов (Сегодня, 13:47) #
  • +1
  •  (11)

Прав на все 100%
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№8 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 13:42) #
  • -12
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Саша бредит - две игры за взятки с арабами и взятка испанскому тренеру, что бы он бросил команду перед ЧМ
Это победа - по путински
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:41) #
  • +1
  •  (5)

Мостовой прав,игру в середине поля надо усиливать
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 13:23) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kent71
Так он прав что с этим спорить,но я добавил бы обыграли две любительские сборные проиграли без шансов Уругваю и повезло с Испанией ,а с Хорватами везение закончилась.Конечно если на все это смотреть адекватно ,если бы играли не дома и этого не было бы вот и все.


Как всё просто. С какого-то бодуна выиграли три игры, а с хорватами протрезвели? Да всё было маленько не так - легли под нас все и даже хорваты. ))))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 13:17) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Так он прав что с этим спорить,но я добавил бы обыграли две любительские сборные проиграли без шансов Уругваю и повезло с Испанией ,а с Хорватами везение закончилась.Конечно если на все это смотреть адекватно ,если бы играли не дома и этого не было бы вот и все.
Не какого космоса все земное ...


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№4 Написал: Apant1 (Сегодня, 13:16) #
  • +1
  •  (13)

Цитата: Egorysche
зависть так и прёт

Какая зависть? Игроков уровня Мостового сегодня в России и близко не видно
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:07) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Начал за упокой, кончил за здравие, но все-таки это не Канчельскис.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: Korsar123 (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (12)

Футбол отвлек от негатива, который есть в нашей жизни", - сказал Мостовой.

Александр всегда говорит по делу... Показали нам театр, потратив баснословную кучу денег. Теперь в срочном порядке латаем дыры за счет людей.

P.S. А стадионы я думаю, в скором времени начнут разбирать.
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 13:05) #
  • -4
  •  (14)
online

зависть так и прёт
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.