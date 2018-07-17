Сборную Хорватии в Загребе встречали более полумиллиона человек (фото)

Сборная Хорватии вернулась на родину после окончания ЧМ-2018.По прибытии в Загреб, футболистов встречали более 550 000 жителей (больше 13% от общего населения).Хорваты, заняв второе место на турнире, добились лучшего результата в своей истории.