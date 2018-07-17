Голодец предложила отменить премии футболистам сборной России за выступление на ЧМ-2018

Вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец предложила отменить премии футболистам сборной России за выступление на чемпионате мира-2018, информирует телеграм-канал "Мутко против".Она предлагает инвестировать в будущее деньги, которые сборная получит от ФИФА, потратив их на постройку стадионов, создание детских футбольных центров и привлечение болельщиков.